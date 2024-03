Belardi: “Meret mi ricorda Zoff. A fine stagione giusto andare via…”

NAPOLI - "Tra Gollini e Meret preferisco Meret. Sono tutti e due bravi, ma punterei ancora su Meret che mi è sempre piaciuto". Così Emanuele Belardi , doppio ex portiere di Napoli e Juventus , è intervenuto a Radio Crc nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' di Raffaele Auriemma a due giorni dalla supersfida del ' Maradona ' tra gli azzurri e i bianconeri. "Meret - prosegue Belardi - non ha conquistato troppo il cuore dei tifosi napoletani, neanche lo scorso anno ed evidentemente non scatterà mai questo amore verso un portiere poco esuberante e poco appariscente come lui. L’anno scorso ha fatto cose straordinarie Meret ed è giusto che a fine stagione cambi aria proprio perché questo amore non scoccherà mai ".

Napoli, Belardi su Meret: "Mi ricorda Zoff". Su Zielinski...

"Meret - prosegue l'ex estremo difensore, classe 1977 - è un ottimo portiere, è ancora giovane. Nella sua carriera nei primi anni ha alternato cose buone ad altre meno buone, l’anno scorso ha fatto vedere cose importanti, ma ha questa pecca caratteriale che non lo rende amato perché è un ragazzo introverso". Poi il paragone importante nei confronti del giocatore del Napoli: "Meret mi ricorda Zoff per l’atteggiamento che ha in campo, molto silenzioso, taciturno e mi rendo conto che per la piazza di Napoli ci vuole qualcosa di diverso". Su Zielinski, Belardi sottolinea: "Ha fatto tanto, poi è chiaro che la situazione contrattuale pesa sul rendimento e sul giudizio attuale. È stato un giocatore fondamentale e se ci sta con la testa è giusto tenerlo ancora in considerazione anche perché in questo momento servono tutti, serve anche Zielinski”.