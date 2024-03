De Laurentiis promette un premio milionario per il suo Napoli: i dettagli

Francesco Calzona sfida Xavier Hernandez i Creus: la lettura istituzionale è questa. E poi ce n’è un’altra, informale però più pura: Ciccio contro Xavi, gli allenatori con il diminutivo di Napoli e Barcellona. Due squadre che arrivano alla sfida decisiva per il passaggio ai quarti di Champions piuttosto in difficoltà, per motivi diversi: stagione piena di contraddizioni per tutti, ma questi due sono uomini che credono nel gioco e nel talento. E di talenti, tra le mani, ne hanno in abbondanza: belli e sfrontati, indossatori di un calcio che sa essere elegante ma anche rock. Una storia di coppa da leggere con il tocco del pokerista che scopre una carta alla volta. Una saga grande quanto l’obiettivo di entrare nella Top 8 d’Europa. Grandissima per il Napoli, condannato a vincere e ad andare avanti anche per continuare a inseguire l’obiettivo del Mondiale per club, in programma nel 2025 negli Stati Uniti per la prima volta: agli azzurri, a quota 42 nel ranking Champions, mancano 5 punti per agganciare la Juventus a 47 e aggiudicarsi l’ultimo slot europeo a disposizione in virtù dello storico recente nella competizione. Una missione che, tradotta in combinazioni e risultati, necessita di due vittorie (da 2 punti ciascuna) più il punto qualificazione, oppure di una vittoria e due pareggi (al 120’, un punto), con il pass a coté. De Laurentiis tiene moltissimo a giocare il Mondiale, è anche pronto a valutare un’azione legale per far valere i propri diritti rispetto alla Juve sulla base dell’ultima penalizzazione in A, ma per il momento ha deciso di puntare tutto sui suoi ragazzi. Sul Napoli: e così ha promesso alla squadra un premio da 10 milioni di euro in caso di ingresso nella Coppa del Mondo per club. Più o meno quanto incasserebbe andando ai quarti (10,6 milioni).