Napoli: 80 anni fa il Vesuvio, oggi De Laurentiis

Le eruzioni di De Laurentiis

La prima manifestazione fu notata a metà gennaio 2008 nel ventre del San Paolo quando il vulcano Aurelio stava per eruttare sulla persona di Edy Reja e Pierpaolo Marino, agitando l’immagine di San Gennaro, fermò miracolosamente il fenomeno. Nell’estate del 2013, mentre Mazzarri volle andarsene all’Inter, il vulcano Aurelio fu scosso da pesanti vibrazioni con fuoruscita di gas velenoso all’indirizzo dello scornacchiato di Milano che gli prese l’allenatore. Mercoledì sera 15 febbraio 2017, il vulcano Aurelio apparve nello stadio di Madrid in piena produzione di silicati e rovesciò invettive di titanio e offese di manganese sulla persona di Maurizio Sarri muovendo l’aria dell’intera penisola iberica con evacuazione prudenziale del Prado. Negli anni, l’uomo vulcanico ha riversato titanio e argilla nella sede della Lega calcio, in quella della Federcalcio e, una volta, negli studi televisivi Sky con fuga di gas e in motorino. Nei due anni di Spalletti a Napoli, il vulcano Aurelio ha prodotto una enorme quantità di sciame sismico che ha interessato il litorale domizio e Fuorigrotta con eruzioni effusive che costringevano l’allenatore toscano a rifugiarsi sotto il letto delle sue notti tattiche a Castel Volturno. In questi ultimi giorni, l’attività del vulcano Aurelio ha raggiunto punte parossistiche. Negli osservatori vulcanici, i pennini dei sismografi sono impazziti e i rulli di carta rotante sono saltati. Il fenomeno è cominciato con le infuocate calate di parole laviche su Dazn e si è protratto per giorni interessando anche la città di Barcellona. Allo Stadio Olimpico sul Montjuic, le telecamere superstiti di Sky hanno ripreso una scena raccapricciante quando il calciatore Politano è improvvisamente scomparso dai teleschermi, strappato via dal vento sismico del vulcano Aurelio apparso nelle inquadrature nella sua potenza scatenata. Subito dopo, il fenomeno ha interessato le stesse telecamere visibilmente scosse e in procinto di crollare insieme ai cameramen e ai telecronisti, travolti dalla furia del vulcano Aurelio in attività ispanica smodata. I bollettini del Ministero dell’ambiente non sanno definire quando l’attività del vulcano Aurelio si placherà. Si annunciano settimane turbolenti a causa della fuoriuscita del Napoli da ogni tipo di successo. Il vulcano Aurelio è in fibrillazione continua. Già corrono ai ripari tutti i suoi familiari, il genero Sinicropi, l’uomo di fiducia Chiavelli, mentre l’allerta rossa tiene in allarme giocatori e tecnici. Il vulcano Aurelio potrebbe esplodere da un momento all’altro come succede ogni volta che sembra in pausa.