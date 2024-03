Graziani: "Napoli? Stagione fallimentare se non va in Champions"

"Napoli, senza Champions è un fallimento"

“Il Napoli ha solo l’obiettivo Champions - continua Graziani - se non lo centra sarà un’annata fallimentare. Spero e mi auguro che Calzona possa fare un ottimo lavoro, se riesce a portare questa squadra in Champions League meriterebbe quattro contratti, non uno! Credo che il Napoli ci stia pensando, Calzona è un ragazzo perbene, pulito, ha le sue idee di calcio, non gli manca nulla. Certo, non ha un passato di alto profilo perchè ha sempre fatto l’assistente, ma se non gli si da la possibilità di allenare e crescere non crescerà mai. Certo è che per lui conteranno i risultati. E’ arrivato in un momento difficile, è il terzo medico che va a curare il Napoli e se hanno fallito i primi due c’è da pensare che quota è una squadra malata. Calzona ha rivitalizzato sia Osimhen che Kvaratskhelia: la qualificazione passa soprattutto attraverso il rendimento di questi due giocatori. Sarri al Napoli? Le minestre riscaldate sono le meno appetibili, ma parliamo di un allenatore bravo, il suo ritorno sarebbe gradito".