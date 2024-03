Kim non gioca più al Bayern, ma lui aveva previsto tutto: cosa disse a dicembre

Cosa disse Kim a metà dicembre?

In Germania, T-online, che l'aveva intervistato a metà dicembre, riporta alcune sue dichiarazioni: "Non sono ancora sicuro di poter diventare un titolare fisso. Ma farò del mio meglio. Se qualcuno giocherà meglio di me in mia assenza, io continuerò ad avvertire la fiducia e continuerò a lottare per conquistare un posto in squadra" disse Kim, quando era ancora titolare. Oggi Tuchel lo lascia spesso in panchina: "So che è difficile per Kim, che è straordinariamente bravo. Ma non ci sono motivi per cambiare in questo momento" ha rivelato il tecnico dei tedeschi.