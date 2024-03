Gabri Veiga dice tutto: "Napoli? Grande progetto, poi qualcosa è cambiato..."

Tormentone estivo per diverse settimane, Gabri Veiga , stellina spagnola, anni 21, ad agosto ha scelto la Saudi Pro League e la corte dell'Al Ahli . A distanza di mesi l'ex gioiello del Celta Vigo spiega i motivi alla base della sua decisione: " Il Napoli è una grande squadra , c'era un interesse forte e il progetto mi convinceva in una squadra che avrebbe disputato la Champions League. Ma nel calcio tutto cambia da un giorno all'altro...".

Cosa ha detto lo spagnolo sulla trattativa estiva?

Gabri Veiga, intervistato da Diario As, fa capire che c'è stato un dettaglio che ha modificato le sue intenzioni: "Ad un certo punto la visione del club nei miei confronti è cambiata, così ho pensato che Napoli non fosse il posto giusto per sentirmi importante e alla fine sono contento della scelta che ho fatto. Ma nei confronti del Napoli non nutro alcun rancore e gli auguro il meglio perché è un grande club".