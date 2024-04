Osimhen vola nella classifica dei gol 'più alti' della storia: ma il record non è suo

Da Ronaldo a Ibrahimovic: i gol più 'alti'

Sempre Ronaldo contro la Sampdoria il 18 dicembre 2019 segnò a 2.56 metri quando vestiva la maglia della Juventus, ma meglio di lui aveva fatto proprio Osimhen lo scorso anno contro lo Spezia (2.58 metri). In vetta nella speciale classifica anche Tomori il 9 maggio 2021 in Juve-Milan (261 centimetri) e, ancora, Mugabi a 2.62 metri in gol in Ross County-Motherwell nel 2021 in Scozia o, ancora, En-Nesyri all'ultimo Mondiale (2.78 metri) in occasione di Marocco-Portogallo. Tra i gol più 'alti' della storia c'è spazio anche per Ibrahimovic che nel 2020 staccò a 2.53 metri fornendo l'assist per la rete di Rebic.