Allenatore Napoli, Gasperini è il nome nuovo per la panchina

Il popolo del Maradona contesta la squadra e il club. I giocatori chiedono scusa in campo con le mani (chi applaude, chi le congiunge e chi le alza). E Aurelio De Laurentiis ascolta i cori e assiste alla scena dalla tribuna Autorità. Allo stadio ci sono tre elementi dello stesso Napoli in difficoltà, con tre visuali differenti e una sola prospettiva: il futuro. Lo sguardo è già rivolto al domani, allungato dall'ennesimo crollo della stagione e da una rimonta subita dal gagliardo Frosinone in lotta per la salvezza: il primo tassello è già stato sistemato, si chiama Giovanni Manna, sarà il prossimo responsabile dell'area tecnico-sportiva e gradualmente comincerà a sistemare le sue carte e le sue cose ancora conservate negli uffici della Juventus alla Continassa, e comincerà il trasloco a Castel Volturno: al derby con il Toro non era allo stadio per motivi personali, ma le parole del dt Giuntoli hanno dato una girata alle porte scorrevoli. Ora, invece, bisognerà trovare l'allenatore: oltre a Conte, Pioli e Italiano, nei radar di De Laurentiis è tornato anche Gian Piero Gasperini.