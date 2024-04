Bruscolotti e la crisi del Napoli: "Come noi dopo lo scudetto '87? No..."

L'analisi dell'ex difensore del Napoli

Bruscolotti insiste e pone l'attenzione sull'atteggiamento della squadra che a Empoli ha rimediato la decima sconfitta in campionato: "Non vedo una squadra che lotta, vedo una squadra rinunciataria, spenta, immobile. Di impegno non si può parlare perché non ce n’è. Nuovo tecnico? Il ciclo di Spalletti è finito, bisogna rifondare e non è semplice. Ci saranno diverse partenze, oggi è molto difficile prevedere cosa accadrà. Vediamo di chiudere in fretta questo campionato perché è diventato uno sperpetuo” le sue parole a Radio Marte.