Stadio del Napoli a Bagnoli: l'annuncio del sindaco Manfredi

In casa Napoli, in attesa di novità sul nuovo allenatore e aspettando la fine del campionato, un tema di grande attualità resta il futuro dello stadio Maradona ma anche il progetto del presidente De Laurentiis di costruire un nuovo impianto e il nuovo centro sportivo azzurro a Bagnoli, Ieri c'è stato un incontro a Roma con il ministro per le Politiche di Coesione e per il Sud, Raffaele Fitto, l'amministratore delegato di Invitalia, Bernardo Mattarella, e il sindaco di Napoli.