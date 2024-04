L'ex Napoli scrive a Conte sui social: "Vieni qui a riportare entusiasmo"

Perché Calaiò ha scritto a Conte?

Calaiò, anni 42, bomber dalla C alla A ai tempi di Reja, è ormai un napoletano acquisito ed è spesso ospite in trasmissioni radio e tv sul Napoli. Calaiò conosce bene Conte che è stato suo allenatore ai tempi del Siena e per questo lo elogia sottolineando le sue qualità. Conte è nell'elenco di De Laurentiis per la panchina. Da Pioli a Gasperini, tante le ipotesi per l'erede di Calzona. Tra questi c'è anche l'ex ct della Nazionale che è anche il sogno dei tifosi del Milan.