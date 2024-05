Napoli, De Laurentiis: "Illuso chi crede si possano vincere due scudetti di fila"

Aurelio De Laurentiis ha commentato in modo sintetico la stagione attuale del Napoli . Lo ha fatto a margine della prima assoluta del film "Sarò con te" con la partecipazione di Spalletti e la squadra . Rispondendo alle curiosità dei cronisti presenti e parlando dell'annata difficile degli azzurri, De Laurentiis ha dichiarato: "Rabbia per l'attuale stagione? Ma lasciamola stare, chi crede che si possano vincere due scudetti consecutivamente è un illuso".

Il commento di De Laurentiis sul documentario sullo scudetto

Sul film, il presidente del Napoli ha detto: "Spalletti è uno che si emoziona. Il pubblico col film rivive con piacere questi momenti che rimangono impressi nel cuore e nella mente di tutti. Ottenere qualcosa in questa città non è mai facile. C'è sempre un senso di rivalsa. Quando vedi un film che hai seguito e hai visto più volte in uno schermo piccolo e poi lo rivedi con questo maestoso schermo contornato dalla squadra e gli applausi di tutti, beh, ti emozioni e fa sempre più piacere". Il film da questa sera, venerdì, sarà nelle sale per i tifosi.