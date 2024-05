Infortunio Kvaratskhelia, va ko in allenamento: le condizioni e come sta

NAPOLI - Kvaratskhelia rischia di saltare la partita con l'Udinese. Oggi (sabato), durante l'allenamento, l'attaccante di Calzona ha svolto lavoro personalizzato in palestra dopo aver accusato un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Il Napoli è in ansia per le condizioni del georgiano, che può dare forfait per la gara di campionato, in programma lunedì alle 20:45.