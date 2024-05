Strategia Napoli sul mercato: arriveranno i muscoli, tutti i nomi

La stagione non è ancora tramontata, ma è già l’alba del tempo dei bilanci. Il Napoli saluta la new era - come da slogan post scudetto - e si prepara ad entrare in quella nuovissima: è così che dovrà essere, sotto ogni punto di vista, perché tutto quanto è accaduto quest’anno, tra paradossi e colossali errori universali, squadra compresa, non dovrà sfiorare neanche il corso che verrà. Il nuovo responsabile in pectore dell’area sportiva, Giovanni Manna, sta cominciando a tessere tela e fila del discorso insieme con Aurelio De Laurentiis, in attesa che il nuovo incarico da ufficioso diventi anche ufficiale, considerando che per il momento è ancora formalmente legato alla Juventus. Dettagli, comunque: il futuro è scritto. E con la matita leggera, quella dei disegni tecnici, si iniziano a disegnare anche le linee guida del mercato. Indissolubilmente legato, però, alla scelta dell’allenatore: inevitabile e soprattutto corretto, del resto.