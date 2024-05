Il Leicester imita il Napoli: intonata la canzone che suona al Maradona

Il Leicester festeggia la promozione in Premier League e lo fa cantando 'O surdato 'nnammurato , la canzone che intonano i tifosi del Napoli al Maradona. Una scelta singolare ma che non sorprende.

Perché il Leicester canta la canzone del Napoli?

A riprendere Vardy e compagni è stato il cuoco Andrea Scarpati, napoletano. Proprio nel suo locale il club inglese ha festeggiato l'atteso traguardo. Una festa in cui non sono mancati momenti divertenti come, appunto, la canzone napoletana intonata da tutti, Maresca compreso. Grande entusiasmo per l'allenatore italiano autore dell'impresa in campionato.