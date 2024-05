Napoli, anatomia di un crollo: acquisti sbagliati e squadra smarrita

Napoli, un declino inarrestabile. Per tre volte, nelle ultime quattro partite, si è fatto sfilare la vittoria concedendo il pareggio agli avversari: contro il Frosinone il 2-2 firmato da Cheddira (73’), contro la Roma il 2-2 siglato da Abraham (89’), contro l’Udinese il pareggio 1-1 messo a segno da Success (92’). Sei punti buttati via fallendo la rincorsa alla prossima Champions.

In totale, sono sette le partite in cui gli azzurri in vantaggio sono stati rimontati, perdendo 16 punti (due sconfitte e cinque pareggi). Gli altri 10 punti persi: le sconfitte contro la Lazio da 1-1 a 1-2 e la Fiorentina da 1-1 a 1-3; i pareggi contro il Cagliari da 1-0 a 1-1 (Luvumbo al 90’) e contro il Torino da 1-0 a 1-1 (Sanabria al 64’). In rimonta, in sette partite, il Napoli ha conquistati 13 punti. Battuto il Frosinone 3-1 da 0-1. Pari col Genoa 2-2 da 0-2. Acciuffato il Milan 2-2 da 0-2. Sconfitti Salernitana 2-1 da 0-1 e Verona 2-1 da 0-1. Altro pareggio col Genoa 1-1 da 0-1. Il pari con l’Inter 1-1 da 0-1. Piccole imprese e rilassamenti memorabili. Uno scudetto bruciato subito. Fallita la rincorsa all’Europa perdendo 16 punti nelle ultime otto partite (due sconfitte, cinque pareggi; un sola vittoria: 4-2 a Monza) dopo avere battuta la Juventus e pareggiando sul campo dell’Inter.

Una squadra senza identità, gioco, voglia di battersi con l’inutile primato del possesso-palla. Azzurri deboli nel recupero del pallone, raramente aggressivi. Una voglia di vincere cancellata. Il Napoli deprimente di questa stagione, gradasso con le formazioni medio-piccole (39 punti), succube con le prime nove in classifica (12 punti), incapace di vincere tre partite di seguito, perdendo 27 punti in casa e altrettanti in trasferta, ha immiserito la sua classifica raccogliendo 32 punti in meno rispetto all’anno scorso alla 35ª giornata, il crollo totale dopo lo scudetto. Difesa al collasso, imbattuta in appena sei partite. Attacco in picchiata da 70 gol dell’anno passato, sempre alla 35ª giornata, ai 53 di questa stagione. Resa incondizionata passata attraverso tre allenatori (Garcia 21 punti in dodici partite, Mazzarri 15 punti in dodici partite, Calzona 15 punti in undici partite).