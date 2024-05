"Dispiace per il Napoli?": Spalletti show, la risposta diventa virale

L'inizio degli Europei si avvicina sempre di più, eppure il ct dell'Italia Luciano Spalletti continua a ricevere domande sulla sua ex squadra, il Napoli. "Andato via da Napoli per timore di quello che ho conquistato? Noi a Napoli avevamo tutto per dare seguito a ciò che abbiamo vinto. Bisognerebbe essere a conoscenza di tante cose. Io voglio bene a tutti, perdono tutti, ma non dimentico": così il commissario tecnico aveva commentato nei giorni scorsi al Word Meeting on Human Fraternity (QUI le parole complete). La domanda sul Napoli è arrivata a Spalletti anche alla presentazione del nuovo canale OTT ella Figc "Vivo Azzurro TV".