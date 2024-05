Nuovo allenatore Napoli, da Gasperini a Conte: svelata la strategia di De Laurentiis

C' è voglia di futuro. De Laurentiis ha fretta di definire al più presto l'arrivo del nuovo allenatore. Vuole cominciare a programmare subito la nuova stagione. La rifondazione partirà dalla panchina fino ad arrivare al campo con un organico da ridefinire. Il Napoli ha individuato in Gian Piero Gasperini l'uomo della rinascita. De Laurentiis sa che la stagione dell'Atalanta è ancora tutta da scrivere, mercoledì c'è la finale di Europa League, per questo - apprezzando la sua serietà - ha scelto di rispettare le sue tempistiche ma, dovendo far coincidere le rispettive esigenze, aspetta una risposta nel più breve tempo possibile, cioè in una settimana. Sullo sfondo, comunque in cima, resta Antonio Conte, un antico pallino di De Laurentiis, già cercato a ottobre per sostituire Garcia. Oggi i tempi sarebbero maturi. Il presidente riflette, attende, resta sereno: ieri, a margine dell'Assemblea di Lega a Roma, ha sorriso e glissato ai cronisti che gli chiedevano chi fosse in pole tra Gasperini, Conte e Italiano per la panchina del Napoli.