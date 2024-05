De Laurentiis, meglio voltare pagina

La Fiorentina vede l’Europa, il Napoli si prepara a salutarla dopo quattordici anni. Non sarà una tragedia come dice De Laurentiis, ma la ciliegina sulla torta di una stagione disastrosa. Di quelle che andrebbero cancellate dagli almanacchi per evitare che siano tramandate ai posteri. In Europa è destinata a essere ancora protagonista invece la Fiorentina. Per ora è con un piede in Conference, ma a fine mese ad Atene avrà la possibilità di prendersi l’Euroleague.

Un panorama decisamente più bello di quello che si vede da Castel Volturno, dove l’incubo continua. La fragilità del Napoli è spaventosa, anche in serate in cui riesce ad approcciare bene alla partita. Al Franchi ha trovato il vantaggio, ha sprecato diverse occasioni per il raddoppio, poi è improvvisamente sparito dopo un fallo non fischiato dall’arbitro su Kvara. Ha preso due gol in due minuti: un doppio colpo difficile da assorbire per tutti, figuriamoci per una squadra così. Nemmeno la magia su punizione di Kvara è servita a cambiare verso alla serata, le ultime speranze si sono spente sul palo di Politano. Calzona si avvia tristemente ai saluti senza aver mai inciso: una sola vittoria nelle ultime dieci partite, il 7 aprile. Sicuramente sarà ricordato per aver preso sempre gol in 15 gare sulla panchina azzurra (compresa la doppia sfida in Champions con il Barcellona): un record imbarazzante. Italiano ha invece ancora la possibilità di scrivere la storia della Fiorentina: ieri probabilmente si è seduto per l’ultima volta sulla panchina del Franchi e a fine partita ha ricevuto l’abbraccio e la carica di tutto il popolo viola in vista di Atene. L’ultimo ostacolo per essere ricordato per sempre si chiama Olympiacos.