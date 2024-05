Gasperini al Napoli, ci siamo: cosa manca per chiudere

L’ultima settimana della stagione coinciderà con la prima della prossima: non è un giochino di parole ma un’acrobazia tra passato, presente e futuro. Necessaria: l’anno disgrazia, dopo quello di grazia, dovrà essere archiviato come summa di esempi negativi e poi sepolto sotto i mattoni della ricostruzione. Le fondamenta del Napoli che verrà sono già pronte: il nuovo responsabile dell’area sportiva, Giovanni Manna, entrerà ufficialmente in carica già in settimana e di conseguenza potrebbe - perché no? - debuttare al Maradona in occasione dell’ultima della stagione con il Lecce. Il ds subito, l’allenatore quasi. Tra un po’: il club ha scelto Gian Piero Gasperini, fortissimamente lui, ma nulla potrà accadere prima della finale di Europa League che l’Atalanta giocherà mercoledì a Dublino contro i campioni di Germania del Bayer Leverkusen. Ancora quarantotto ore di religioso silenzio e rispetto per la missione internazionale della splendida Dea del Gasp, e poi tutto sarà chiaro. Arriveranno risposte, riunioni, vertici, magari baci e abbracci: Gasperini, infatti, ha ancora un altro anno di contratto con il suo club e dopo l’Irlanda la famiglia Percassi affronterà con lui il futuro per capire se andare in un senso (rinnovo) o nell’altro (addio). Il countdown è già cominciato.