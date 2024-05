Juan Jesus si commuove per il caso Acerbi: "Sapevo come sarebbe andata..."

Juan Jesus sul caso Acerbi: "È stata una brutta cosa"

In occasione dell'allenamento di una squadra di calcio molto speciale, formata da bambini costretti a fuggire dalle guerre e da alcuni coetanei italiani, Juan Jesus ha preso la parola per raccontare quanto accaduto nel corso di Inter-Napoli, partita terminata sul punteggio di 1-1 e caratterizzata dal discusso caso Acerbi. Visibilmente commosso, il centrale brasiliano ha stretto a sé suo figlio, guardando negli occhi i presenti: "Prima di tutto voglio essere esempio per i miei figli - ha dichiarato -. Nella mia carriera ho sempre provato a essere una persona pulita. Quello che è successo a me è stata una brutta cosa, ho fatto quello che dovevo fare, purtroppo è andata come è andata. Sapevo come sarebbe andata a finire. Nel calcio si può vincere, si può perdere, ma preferisco vincere qualche trofeo in meno ma essere un esempio per i bambini".