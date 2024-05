Napoli, De Laurentiis sbotta: "Troppe partite, serve Serie A a 18 squadre"

ROMA - "Abbiamo permesso un caos totale nel passare da 16 a 18 fino a 20 squadre. I calciatori in futuro verranno usurati". Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, intervenuto in Senato in una delle audizioni sull'affare assegnato "prospettive di riforma del calcio italiano", condotto della Commissione premanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport. Per De Laurentiis è necessario pensare a un campionato di nuovo a 18 squadre: "La Lega di Serie A non avrà mai la forza di ridurre il numero di squadre, lo deve fare il governo che deve prendere atto del fatto che non ci sono più i fatturati possibile per giustificare l'esistenza di tutte queste squadre. La Serie A è portata avanti da 6-8 società, tutto il resto è fuffa". Il presidente del Napoli, sullo stesso tema, riferendosi ai pochi club a cui fa riferimento, ha aggiunto: "Non possiamo continuare ad accumulare debiti. Il Napoli ha chiuso il bilancio con un utile di 83 milioni, ma con quale fatica? Queste 6-8 società, con la maggioranza, creerebbero quei presupposti di maggiore economicità della quale beneficerebbero anche le squadre minori che si devono fidare senza creare ostacoli per una mollica in più".