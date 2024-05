De Laurentiis compie gli anni: gli auguri social del Napoli

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis , impegnato nella rifondazione del Napoli, compie oggi 75 anni. Giorno speciale per lui, sui social il club azzurro lo ha celebrato così: "Compleanno speciale in casa azzurra. Aurelio De Laurentiis compie 75 anni . Al Presidente vanno gli auguri affettuosi di tutta la SSC Napoli!".

De Laurentiis a lavoro per il nuovo Napoli

Il patron azzurro lavora al nuovo Napoli, sono ore decisive per la scelta dell'allenatore. Il primo nome è Gian Piero Gasperini che oggi incontrerà Percassi e dunque l'Atalanta. Poi ci saranno altre questioni da risolvere come la volontà di Di Lorenzo di andare via. Ci sarà tempo e modo per costruire il nuovo Napoli.