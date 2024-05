Napoli-Lecce, i convocati di Calzona: c'è Osimhen, out Zielinski

Giornata speciale in casa Napoli. Diversi i giocatori che saluteranno il club dopo l'ultima partita stagionale contro il Lecce: fischio d'inizio in programma oggi alle 18. Tra questi c'è Victor Osimhen, rientrato in extremis tra i convocati di Calzona. Anche per l'allenatore sarà l'ultima volta che si siederà sulla panchina del Maradona. Non riesce a recuperare Piotr Zielinski, anche lui all'ultima partita con il Napoli.