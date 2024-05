Napoli, la sentenza per l’Europa dopo il pari con il Lecce

Napoli fuori, il Torino spera

Azzurri e granata chiudono il loro campionato con gli stessi punti, 53, ma in virtù degli scontri diretti è il Toro che si piazza nono in classifica, con il Napoli decimo. Dunque sarà la squadra di Juric a sperare in un posto Uefa: se la Fiorentina vincerà la finale di Conference League contro l'Olympiakos, allora anche i granata potranno entrare in Conference. Al Napoli campione d'Italia in carica resta soltanto l'amaro in bocca per una stagione fallimentare.