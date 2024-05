De Laurentiis diretta: "Conte al Napoli? Non ve lo posso dire e vi dico perché" LIVE

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è intervenuto questa mattina al convegno “L’Italia è un paese razzista?” al centro congressi Jambo di Trentola Ducenta. Con lui, tra gli altri, anche il difensore del Napoli, Juan Jesus. Il patron azzurro in queste ore è molto impegnato per la definizione dell'arrivo in panchina di Antonio Conte. Lo stesso De Laurentiis ha detto: "I prossimi dieci giorni saranno decisivi".

Si conclude il convegno

Si conclude il convegno, De Laurentiis e Juan Jesus salutano tutti e vanno via. Il presidente del Napoli è atteso ora da un viaggio all'estero. Sul fronte Conte, solo una frase: "Prossimi dieci giorni decisivi". Il Napoli accelera per la definizione dell'accordo con l'ex ct della Nazionale.

De Laurentiis: "Allenatore? I prossimi dieci giorni saranno decisivi"

Il professor Guido Trombetti che sta moderando il convegno, pur senza citarlo, fa riferimento ad Antonio Conte e spiega che dell'argomento, ("di quella cosa"), non si parlerà. Interviene col sorriso De Laurentiis: "Non è che non gliela dico, non gliela posso dire perché i prossimi dieci giorni saranno decisivi dopo aver fatto tutte le opportune, necessarie valutazioni. Non deve vincere il tifo ma l'equità del ragionamento".

De Laurentiis sempre sul razzismo

Sul tema del razzismo, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis aggiunge: "I bambini di razzismo non hanno nulla, sono in classi miste, giocano con tutti. Poi crescono e si parte dal bullismo. Alla base c'è uno stato che non ha mai funzionato e non sta funzionando, un problema educazionale nelle famiglie che devono lavorare per portare un doppio stipendio a casa e non possono tutelare con la loro presenza la crescita dei loro pargoli. Criticare è facile, il problema è trovare cosa fare per non poter più criticare".

Juan Jesus parla del caso Acerbi

Juan Jesus torna a parlare dell'episodio con Acerbi: "Io ho provato a essere superiore a fine partita. La mia carriera parla per sé. Mi sono sempre comportato bene a differenza sua con episodi che ci fanno pensare cose diverse. Ma poi lui mi voleva smentire nonostante io lo avessi tutelato e protetto. Passare per bugiardo mi è sembrato esagerato. Oggi metto un velo pietoso su questa situazione, devo andare avanti ed essere intelligente ed esempio per i miei figli e per gli altri. Se succedono di nuovo cose simili dobbiamo essere superiori".

Parla il presidente De Laurentiis

Prende la parola il presidente De Laurentiis dopo che è stato trasmesso il video dell'episodio Juan Jesus-Acerbi di Inter-Napoli di metà marzo: "L'Italia non è un paese razzista, è un paese dell'accoglienza. Nel 2018 il film Green Book raccontava la storia di un pianista di colore che nel 1962 attraversava l'America per fare una serie di concerti da solista accompagnato da un italo-americano che tocca con sua mano attraverso questo viaggio l'intolleranza degli americani veramente razzisti nei confronti delle persone di colore. Loro non disconoscevano il valore di questo pianista, ma non gli permettevano di mangiare nella sala dell'albergo dove si sarebbe tenuto il concerto e non poteva andare nei bagni pubblici dell'albergo. Questo diventa un percorso al contrario che bonifica l'animo dell'italo-americano che capisce bene cos'è il razzismo nel suo paese. In Italia esiste intolleranza verso il diverso. I politici ne sono responsabili. Questo non è il paese del fare. L'intolleranza nasce da insoddisfazioni personali. L'episodio che ha visto coinvolto Juan Jesus può essere determinato in funzione di frustrazioni personali. Ma bisognerebbe prevalere anche il concetto dell'accoglienza. Ad un certo punto la superiorità esperienzale fa sì che uno debba anche accondiscendere all'accettazione di certi sgarbi subiti in nome della libertà e dell'assoluta trasparenza".

Juan Jesus accanto a De Laurentiis

Comincia il convegno: il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sale sul palco accanto a Juan Jesus. Dopo il convegno, il presidente lascerà l'Italia per motivi di lavoro. Parallelamente si continua a lavorare per la definizione dell'arrivo in panchina di Antonio Conte.

Tutto pronto per il convegno: parla De Laurentiis

Sta per cominciare il convegno. In videoconferenza parteciperà anche l'ex azzurro Kalidou Koulibaly.

