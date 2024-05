Napoli, perché Conte è differente

Perché Antonio Conte è differente. Il Conte di oggi, poi, non è più quello di tredici anni fa; del primo periodo juventino conserva soltanto l’ambizione sfrenata: ora è un professionista tormentato ma risolto, compiuto, passato attraverso sfide d’ogni genere, confronti e scontri, successi, titoli. Rare le delusioni. Conte non insegue mai il miracolo, ma la perfezione. O meglio, una serie di condizioni che gli possano consentire di partire per vincere e non deludere. Il principale nemico da evitare è proprio la delusione. Sua, dei tifosi, prim’ancora che della società che lo paga.



Antonio Conte è esigentissimo con se stesso e con gli altri, con la squadra e la dirigenza: può portarti in paradiso, ma anche allo sfinimento, se non ne comprendi la natura e il senso della richiesta. Costa tanto, come tutti i migliori, il cui valore viene sempre più spesso misurato col denaro: non c’è bisogno di spiegarlo a De Laurentiis che per tutta la vita ha masticato Hollywood. Ma se c’è un allenatore che può rilanciare immediatamente il Napoli, questo è proprio Conte e la gente del Maradona lo sa.



La sfida è una delle più importanti e stimolanti della carriera di Antonio: immagino lo preoccupino i danni lasciati e l’insoddisfazione dei calciatori che vogliono andar via. L’assenza delle coppe può certamente essere un vantaggio, non trattandosi della Champions, ma anche un freno sul mercato: i giocatori di qualità dovrebbero accettare il progetto sulla fiducia in Conte, oltre che sul prestigio della piazza.