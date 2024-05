Osimhen, infortunio in nazionale: come sta

Brutte notizie per Victor Osimhen . L'attaccante del Napoli è stato escluso dalla lista dei convocati della nazionale nigeriana per infortunio. Un mese di stop per l'ex Lille che salterà le gare contro Sudafrica e Benin per le qualificazioni al prossimo Mondiale.

Infortunio per Osimhen: le condizioni

Questo il comunicato della nazionale nigeriana: "Il giocatore africano dell'anno Victor Osimhen è infortunato e resterà fuori per 4 settimane. L'allenatore delle Super Eagles Finidi George al suo posto ha chiamato il terzino sinistro degli Enugu Rangers Kenneth Igboke per le qualificazioni WC contro il Sud Africa e il Benin Rep". Finale di stagione amaro per Victor Osimhen: terzo infortunio stagione per lui dopo quello tra ottobre e novembre, dove saltò quattro gare per un problema al bicipite femorale, e l'affaticamento muscolare che lo ha costretto a dare forfait per la penultima partita della stagione contro la Fiorentina.