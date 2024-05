Conte al Napoli, dal fratello al vice storico: ecco il suo staff

Antonio Conte si avvicina al Napoli. I legali in queste ore stanno lavorando alla lettura dei contratti punto per punto. C'è l'accordo tra il tecnico e il club di De Laurentiis per un triennale da da sette milioni a stagione tra base fissa (6) e bonus Champions più un bonus scudetto da un milione. Sta nascendo il Napoli del futuro tra acquisti e conferme. L'annuncio del nuovo allenatore sarà il primo passaggio. Poi verrà tutto il resto.

Lo staff che seguirà Conte a Napoli

In via di definizione anche lo staff che seguirà Conte a Napoli. Oltre al suo vice storico, Cristian Stellini, e a Lele Oriali, figura d’esperienza e fiducia del tecnico sia all’Inter che in Nazionale, con Conte come collaboratori tecnici ci saranno il fratello e match analyst, Gianluca Conte, e la new entry Elvis Abbruscato. Il preparatore atletico Costantino Coratti affiancherà i preparatori del Napoli, Francesco Sinatti e Francesco Cacciapuoti.