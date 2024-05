Insigne, la luce dopo il buio: è diventato di nuovo papà

Insigne di nuovo papà: la gioia dopo la tragedia

Gioia immensa per Lorenzo Insigne e la moglie Jenny Darone, che hanno potuto celebrare la nascita di Mattia in questo 29 maggio 2024. Si tratta del terzo figlio per l'ex attaccante del Napoli, volato a Toronto per una nuova esperienza di vita in Mls, dove continua ad essere protagonista al fianco di Federico Bernardeschi, altra vecchia conoscenza della nostra Serie A e della nazionale italiana. L'arrivo del piccolo Mattia Insigne, ricordiamo, segue la tragica scomparsa della figlia di Lorenzo, raccontata dal ragazzo partenopeo nell'ottobre 2022. Tantissimi i messaggi di auguri arrivati sui social da parte di parenti, amici ed ex compagni di squadra.