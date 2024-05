Conte al Napoli diretta: si avvicina l'annuncio, aggiornamenti e ultime news LIVE

De Laurentiis è pronto a consegnare il Napoli nelle mani di Antonio Conte . Cresce l'attesa per l'annuncio ufficiale che darà il via a una nuova era del club partenopeo , dopo l'annata negativa appena terminata in seguito alla vittoria dello Scudetto. Segui gli aggiornamenti in tempo reale.

12:13

Conte, compleanno in ritiro?

Conte, per cui c’è già grande attesa, il 31 luglio compirà 55 anni e il Napoli nel giorno del suo compleanno sarà in Abruzzo per la seconda parte del ritiro estivo. Il sindaco Caruso ammette: "La data ce l’ho in testa da quando si paventava la possibilità che al Napoli potesse venire Conte. Ma ora lasciatemi fantasticare ed elaborare qualcosa di sorprendente".

11:54

Conte, idea San Carlo per la presentazione

Il Napoli studia un vero colpo di teatro e valuta la presentazione del tecnico in grande stile: già sondata la disponibilità del Real Teatro di San Carlo, uno sguardo su piazza del Plebiscito e un altro sul Maschio Angioino, per martedì. La risposta è stata positiva, è un’opzione aperta: si vedrà.

11:28

Tutti i nomi per il centrocampo

Si accende il mercato del Napoli. Per il centrocampo Georgiy Sudakov, 21 anni, ma lo Shakhtar vuole 50 milioni: bisogna fare riflessioni, serie. A centrocampo piacciono anche Manu Koné del Gladbach, 23 anni; Youssouf Fofana del Monaco, 25 anni; e in Italia c’è Marco Brescianini del Frosinone, 24 anni.

11:13

Cambiano le date del ritiro del Napoli

Si concluderà con qualche giorno di anticipo il secondo ritiro estivo del Napoli a Castel di Sangro. Le date iniziali erano 25 luglio-10 agosto, ma il decimo posto in campionato costringerà ad inaugurare la stagione in largo anticipo rispetto all’inizio della prossima Serie A (17-18 agosto) con i trentaduesimi di Coppa Italia in programma proprio in prossimità del 10 agosto (date ufficiali ancora da definire) allo stadio Maradona. Il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, ha dichiarato: "La fine del ritiro potrebbe cambiare per via della Coppa. Al 10 agosto non ci arriveremo, massimo al 7 o all’8 agosto".

11:00

Il Maradona in delirio per Conte

L'episodio avvenuto nel corso dell'evento di Peppe Iodice, con i tifosi che hanno esultato nel vedere la foto proiettata di Conte. Leggi tutto

10:45

Pronti tre anni di contratto per Conte

Conte e il Napoli si legheranno per tre anni con un accordo secco che significa soltanto una cosa: ognuno crede nell’altro. Il presupposto migliore in assoluto per rinascere, crescere e risvegliare l’orgoglio degli ex campioni d’Italia. Mica gli ultimi arrivati. La rosa è di qualità, è di talento: Conte ha voglia di valorizzarla, altroché, e conoscendolo viene da scommettere che ci riuscirà.

10:30

Conte è già una statuina a San Gregorio Armeno

Neanche il tempo di firmare, che Antonio Conte è già diventato statuina: quella intramontabile che i maestri dell’arte presepiale di San Gregorio Armeno dedicano ai personaggi più in vista. Il pastore di Conte è stato realizzato dall’artista artigiano Genny Di Virgilio: sorridente, pollice alto, completo nero, camicia bianca, cravatta allentata e un corno nell’occhiello della giacca che richiama la scaramanzia

10:10

De Laurentiis incontra Pozzo: cosa si sono detti

Incontro inaspettato a Formentera tra De Laurentiis e Gino Pozzo. Al centro dei discorsi anche il mercato, con il Napoli interessato ai gioielli dell'Udinese. Leggi tutto

9:54

I dettagli del contratto di Conte

È ormai pronto il contratto che legherà Conte al Napoli. Il documento, "lungo come un romanzo", contiene tutti i dettagli dell'accordo: dai diritti d'immagine al divieto di anni sabbatici. Leggi tutto

9:40

Conte al Napoli, dove potrebbe essere presentato

Il Napoli è pronto a presentare Conte in grande stile. Scopri dove potrebbe svolgersi la cerimonia e quando. Leggi tutto

9:30

Intesa definita tra Conte e il Napoli

Il Napoli e Conte hanno trovato l'accordo. L'intesa è stata definita. Si attende il rientro di De Laurentiis per chiudere l'operazione. Leggi tutto

