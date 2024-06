Napoli, cambiano le date del ritiro di Castel di Sangro: il motivo

Il Napoli disputerà i trentaduesimi di Coppa Italia e per questo motivo si concluderà in anticipo il ritiro di Castel di Sangro. Inizialmente in programma dal 25 luglio al 10 agosto, con date che erano state già ufficializzate, il soggiorno in Abruzzo della squadra che presto sarà allenata da Conte terminerà con un giorno di anticipo, il 9 agosto, come comunicato dal club attraverso una nota indirizzata al Comune.