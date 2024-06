Cheddira saluta il Frosinone e torna al Napoli: il messaggio è da brividi

Walid Cheddira ha salutato il Frosinone attraverso un post sul suo profilo Instagram. Non sono bastati i suoi 7 gol in 36 partite per salvare i ciociari. Concluso il prestito, l'attaccante marocchino fa rientro al Napoli: "Non è facile esprimere l’immensa gratitudine che provo per questi colori, questa Società e soprattutto questa bellissima tifoseria. Ogni giorno ho appreso qualcosa che mi ha fatto crescere ed io ho cercato di ripagare la fiducia dando sempre tutto me stesso".