Diretta Conte a Napoli, arrivo imminente: gli aggiornamenti in tempo reale LIVE

Walid Cheddira ha salutato il Frosinone attraverso un post sul suo profilo Instagram. Non sono bastati i suoi 7 gol in 36 partite per salvare i ciociari. Concluso il prestito, l'attaccante marocchino fa rientro al Napoli di Conte. (LEGGI LA NOTIZIA)

Quale futuro per Victor Osimhen? Il Napoli è in attesa di offerte interessanti La clausola da 130 milioni è un ostacolo. Il giro delle punte non è ancora entrato nel vivo: la suggestione della conferma ma il bomber piace a Psg, Arsenal e Al-Hilal.

10:07

Buongiorno, idea scambio col Torino

Simeone, ad un bivio in vista del futuro, ha un contratto in scadenza nel 2026 e sconti il Napoli non ne fa a nessuno, ma l’obiettivo numero uno per la difesa è Alessandro Buongiorno e, perché no, il Cholito potrebbe rientrare nella trattativa messa già in piedi dal ds Manna e da Adl che, al Toro, ha offerto 35 milioni più 5 di bonus per il forte difensore italiano.

9:58

Simeone, c'è il Torino

In attesa dell'ufficialità di Conte, si muove il mercato in entrata ma anche in uscita. Simeone, ad esempio, è ad un bivio e piace molto al Torino. (LEGGI LA NOTIZIA)

9:50

De Laurentiis, no comment su Conte

Aurelio De Laurentiis è atterrato ieri pomeriggio all’aeroporto di Capodichino, proveniente da Ibiza. Regolarmente ripreso, registrato e mandato in onda su profili e portali: è la vita al tempo dei social. Bocche cucite su Conte, ma il futuro è oggi: manca sempre meno all'annuncio ufficiale.

9:42

Dove verrà presentato Conte?

Il club sta valutando una serie di location per raccontare al popolo azzurro l’investitura di Conte con tutto il fascino che l’evento merita. Una svolta importantissima e anzi fondamentale, alla luce dell’ultima stagione, che la città e i tifosi aspettano con enorme entusiasmo. E un certo senso del dovere di ospitalità.

9:35

Conte, la firma è imminente

De Laurentiis è rientrato da poche ore in Italia dal suo viaggio a Ibiza con la famiglia. La firma di Conte è ormai imminente. (LEGGI LA NOTIZIA)

