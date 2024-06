Le dieci frasi più famose di Antonio Conte

Antonio Conte è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Dopo una carriera in Serie A sulle panchine di Atalanta , Juve e Inter , passando per le parentesi estere con Chelsea e Tottenham , l'ex ct della Nazionale è approdato alla corte di De Laurentiis . Nella sua lunga carriera da allenatore professionista, il tecnico salentino è diventato famoso anche per le sue esternazioni colorite: ripercorriamo insieme le dieci citazioni più famose.

Napoli-Conte: le dieci frasi più famose del tecnico

"Non si può mangiare con 10 euro in un ristorante da 100 euro”

“Per vincere ci vuole testa, cuore e gambe. Non in quest'ordine preciso”.

“Chi vince scrive, chi arriva secondo ha fatto un buon campionato ma non ha fatto la storia”

“Chi affronta la Juve fa sempre la partita della vita. Per noi è normale amministrazione”

“Il perdono fa parte del compito dell'allenatore, altrimenti su 25 calciatori ne salveresti 10”

“La Juve l'ho lasciata antipatica e l'ho trovata simpatica. Voglio che torni antipatica presto. Io se perdo muoio”

“Io vivo per la vittoria. In Nazionale chiamerò chi lo merita, voglio solo grandi uomini, dentro e fuori dal campo”

“Non è che ti svegli alla mattina e dici: oggi vinco. C'è un percorso da rispettare e non ci sono scorciatoie”

“Voglio continuare a crescere, a stupire me stesso e gli altri. La Juventus non è un punto di arrivo. Tutto per me è un punto di partenza”

“Più vai in vetta e più sono forti le folate di vento”