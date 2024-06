Conte al Napoli diretta: inizia la nuova era, segui gli aggiornamenti LIVE

Il Napoli di Conte . Ieri è iniziata la nuova era con la firma del contratto fino al 2027 nella sede della Filmauro : non sono state previste clausole o opzioni di uscita a favore o a discapito dell’una o dell’altra parte. L’ingaggio sarà di 6 milioni a stagione più bonus Champions e scudetto . Tutte le reazioni, le indiscrezioni e le notizie in tempo reale. Segui la diretta.

9:57

Conte è a Torino, ecco quando sbarcherà a Napoli

Alle 17.20 di ieri, dopo la lunga giornata piena di emozioni nella sede della Filmauro a Roma, Conte ha preso un volo per Torino insieme con il ds Manna e suo fratello Daniele, l’uomo che cura gli aspetti manageriali. Conte dovrebbe tornare a Napoli nella prossima settimane, per iniziare la sua nuova avventura con il club azzurro.

9:50

Lukaku, messaggio a Conte: "Il miglior allenatore che ho avuto"

L'attaccante belga, tra i principali obiettivi del Napoli, ha strizzato l'occhio al tecnico. Con Conte in due anni all'Inter ha segnato 64 gol. Leggi i dettagli.

9:32

Presentazione Conte, le location possibili

Il Maschio Angioino, il San Carlo e Palazzo Reale, ma anche lo Stadio Maradona. Sono tutte le location che sono in lizza per la presentazione di Antonio Conte.

9:27

Conte, quando ci sarà la presentazione

La presentazione di Antonio Conte dovrebbe andare in scena tra un paio di settimane: il club sta studiando una location adeguata per l’evento e il giorno giusto. Sarà una presentazione in grande stile.

9.24

Ecco come giocherà il Napoli di Conte

Queste sono le idee del nuovo tecnico: meno palleggio, più intensità, riconquista feroce del pallone, dominio del campo con ordine e resistenza. Kvaratskhelia sarebbe la variabile che cambia tutto