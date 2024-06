Conte, la promessa davanti alla pizza: “Forza Napoli, ci vediamo presto”

TORINO - Antonio Conte ha firmato a Roma il contratto che lo legherà al Napoli fino al 2027. Poi è tornato a Torino in attesa della presentazione ufficiale. E in serata è andato a mangiare una bella pizza nella sede torinese di Capuano: “Forza Napoli, ci vediamo presto!”, le sue parole in un video postato sui social. Il conto alla rovescia è già iniziato.