Conte al Napoli, si parte: al via la programmazione a Castel Volturno

Conte al Napoli, si comincia

La nuovissima era, giusto per distinguerla dalla “New 3ra” che del post scudetto è stata lo slogan, comincerà ufficialmente oggi anche sul campo: al centro del villaggio, d’ora in poi, ci sarà soltanto il lavoro. Il primo step sarà il mercato; poi il ritiro di Dimaro, in programma dall’11 al 21 luglio in Val di Sole, in Trentino, ma di routine il raduno dei reduci, cioè dei calciatori non alle prese con l’Europeo o con le vacanze successive, potrebbe essere indetto un paio di giorni prima. C’è tempo per mettere a punto il programma. E poi, beh, ci sarà innanzitutto la presentazione di Conte, re Antonio per un giorno: il Napoli lavora per organizzare l’evento il 26 giugno a Palazzo Reale.