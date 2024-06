Diretta Conte Napoli: arrivato in città. Aggiornamenti e ultime news LIVE

Il giorno è finalmente arrivato: Antonio Conte è sbarcato stamattina a Napoli. Dopo la firma e l'annuncio di cinque giorni fa , il tecnico salentino inizia così ufficialmente la sua avventura in azzurro. Segui la prima giornata da Castel Volturno in diretta.

13:00

Il precedente a Castel Volturno nel 2014

Castel Volturno è una location familiare, se vogliamo, per Antonio Conte: lo ha già visitato il 21 ottobre 2014, quasi sette anni fa, in veste di allenatore della Nazionale, insieme con Lele Oriali, al suo fianco anche in questa nuova storia di calcio, amore e fantasia del popolo. All’epoca l’allenatore del Napoli era Rafa Benitez e lui un graditissimo ospite: oggi diventerà il padrone di casa. Per la cronaca: di quella squadra non è rimasto nessuno.

12:45

Conte, due giorni a Napoli

La visita di Conte dovrebbe durare un paio di giorni, giusto il tempo di cominciare a fare amicizia con i luoghi e i campi che faranno da sfondo alla missione e di farsi un’idea di quello che accadrà. Dovrà o dovrebbe accadere. Poi, insieme con il ds Manna, si tufferà anche nel labirinto di certe storie tese, tipo il caso del capitano Di Lorenzo.

12:30

Conte arrivato in hotel

Prima di fare rotta verso Castel Volturno, Conte e il ds Manna hanno fatto tappa al Grand Hotel Parker’s di corso Vittorio Emanuele, dove pranzeranno. Con loro anche il vice Stellini. Qui sono stati accolti dal club manager Sinicropi e dall'entusiasmo dei tifosi del Napoli, che gli hanno chiesto selfie e autografi: GUARDA IL VIDEO

12:15

Conte, lo staff

Oltre a Oriali, un monumento del nostro calcio che sarà una sorta di coordinatore dello staff, insieme a Conte arrivano anche Cristian Stellini, il vice; Gianluca Conte, il match analyst (e suo fratello); Elvis Abbruscato, il collaboratore tecnico; Costantino Coratti, il preparatore atletico che giovedì ha preceduto la compagnia in sede con un primo, fugace blitz; Alejandro Rosalen Lopez, preparatore dei portieri di casa Napoli sin dai tempi di Spalletti.

12:00

Conte: "Entusiasta? Tanto"

"Entusiasta? Tanto". Queste le prime parole di Conte ai microfoni di Sky Sport, prima di salire sull'auto che lo aspettava a Capodichino.

11:45

Conte a Castel Volturno

Conte è atteso in giornata al centro sportivo di Castel Volturno, dove lo aspetta lo staff per il primo sopralluogo.

11:35

Conte atterrato a Napoli

Intorno alle 11, Antonio Conte è atterrato all'aeroporto di Capodichino accompagnato dal ds Manna. Il nuovo allenatore azzurro era partito in mattinata da Torino Caselle.

Castel Volturno, Napoli