Tutto sulla giornata di Conte a Napoli. Presto la presentazione

Napoli, tempo di riunioni

La giornata, comunque, non è delle migliori dal punto di vista climatico: a un certo punto piove anche un po’, ma cosa importa? È il lavoro, il centro del mondo di Conte. L’allenatore non ritorna al centro sportivo di Castel Volturno dopo il sopralluogo di lunedì, e anzi non lascia mai l’hotel fino all’orario stabilito per la sua partenza. Giusto il tempo di fare colazione e via, si parte in quarta e cominciano le riunioni e i colloqui per organizzare e pianificare il futuro: con il ds Manna, certo, con il quale dopo pranzo incontra anche l’agente del capitano Di Lorenzo; con il presidente De Laurentiis, l’ad Chiavelli, il club manager Sinicropi e Gianluca Grava, di nuovo in sella al settore giovanile, da responsabile, dopo la parentesi da collaboratore tecnico di Calzona nella terza parte dell’ultima stagione.

A presto

Al suo fianco, ovviamente, c’è la squadra. Gli uomini che condivideranno l’avventura in veste di membri dello staff: il vice Cristian Stellini; il coordinatore del gruppo Lele Oriali; Gianluca Conte, il match analyst; il preparatore atletico Costantino Coratti; i collaboratori tecnici Elvis Abbruscato e Mauro Sandreani. Oriali e Stellini sono i primi a lasciare Napoli, via via toccherà agli altri. Intorno alle 17.30, dopo la chiacchierata relativa alla situazione del capitano, il tema più scottante del momento, il primo vero e grande problema nato quando lui non era ancora l’allenatore, anche Conte saluta tutti e se ne va. In auto. Insieme con suo fratello Gianluca.

La presentazione di Conte

Ciao Napoli, a presto. Tendenzialmente a ridosso della sua presentazione, a fine mese, a meno di cambi di programma in corsa che a questo punto potrebbero essere all’ordine del giorno tra mercato, varie ed eventuali. Il club lavora all’organizzazione di un grande evento, ufficiosamente in agenda il 26 giugno, un mercoledì, a Palazzo Reale: non c’è ancora l’ufficialità e di conseguenza anche un carnet preciso e dettagliato, ma l’idea è che sarà una giornata da ricordare. All’altezza del grande nome e del grande profilo di questo allenatore che ha vinto tanto, addirittura tutto da giocatore, ma che è sempre capace di emozionarsi davanti al panorama. Saranno invece girate sulle Dolomiti, in Val di Sole, le prime scene con il pallone: la squadra partirà l’11 luglio per il ritiro di Dimaro, il 21 chiuderà la parentesi, respirerà un po’ e poi il 25 luglio si trasferirà a Castel di Sangro, in Abruzzo, per la seconda parte della preparazione estiva e un po’ di amichevoli internazionali propedeutiche al debutto ufficiale, i trentaduesimi di Coppa Italia, in calendario intorno al 10 agosto. Il raduno, come da copione, dovrebbe essere indetto uno o due giorni prima della partenza per il Trentino.