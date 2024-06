Napoli, il sorriso di Lobotka e le tre spine nel fianco di ADL

La buona notizia per i tifosi del Napoli arriva da Stanislav Lobotka, regista della Slovacchia che ha clamorosamente battuto il Belgio, proclamato dall'Uefa miglior giocatore della partita: "Il Napoli mi ha contattato e vuole che continui con loro. Mi trovo bene. La gente lì ha una grande mentalità e si mangia benissimo. A Napoli non piove molto, non c'è neve, ma ci sono tante spiagge ed è bellissimo". Al di là delle considerazioni meteoculinarie, le parole di uno dei migliori centrocampisti in circolazione sono musica per le orecchie del Napoli e dei suoi sostenitori, storditi dalle infelici uscite del procuratore e del padre di Kvaratskhelia; in ambasce per capire se Di Lorenzo tornerà sui propri passi, dopo l'annuncio dato dal suo agente secondo il quale il capitano vuol cambiare aria; in attesa di sapere se negli uffici di De Laurentiis qualcuno si presenterà con 120 milioni di euro per acquistare il cartellino di Osimhen.