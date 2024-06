Conte è tornato a Napoli per la presentazione: data, ora e dove vederla

Antonio Conte è arrivato a Napoli. Alla vigilia della conferenza stampa di presentazione, in programma domani pomeriggio a Palazzo Reale, il manager salentino è approdato all'ombra del Vesuvio, per iniziare la sua avventura alla guida del club partenopeo. In attesa delle prime dichiarazioni da allenatore azzurro, l'ex Inter e Juve continua a lavorare a stretto contatto con il ds Giovanni Manna, per rinforzare al meglio una rosa che ha chiuso al decimo posto in classifica lo scorso campionato.