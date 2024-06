Presentazione di Conte al Napoli: orario e dove seguirla

NAPOLI - Un'insospettabile pioggia ha accolto ieri il rientro a Napoli di Antonio Conte . Cappello verde, t-shirt blu notte, sorrisi e selfie con qualche tifoso all'esterno del Grand Hotel Parker’s. Oggi il Conte day : è tutto pronto per la conferenza stampa di presentazione. Appuntamento al Teatro di Corte di Palazzo Reale alle ore 15.15 . Location splendida, storica, che affaccia su Piazza del Plebiscito, sistemata nel cuore della città: da una parte Via Toledo e Via Chiaia, dall'altra il lungomare, il Vesuvio sullo sfondo, luoghi e fotografie che presto diverranno familiari al nuovo allenatore del Napoli. Conte conosce già bene la città, ma non vede l'ora di viverla da primo protagonista. Tempo al tempo. Il primo passo ufficiale, dopo la firma e l'annuncio, è la conferenza stampa di presentazione. Ci siamo.

Evento internazionale

Sarà un vero e proprio evento internazionale organizzato da giorni nei minimi dettagli. Nulla sarà lasciato al caso. D'altronde è stata scelta una location decisamente originale. Arriveranno giornalisti da ogni dove, sono stati accreditati diversi network, ci saranno inviati - tra gli altri - di Espn e Cbs. Oltre cento le presenze previste compresi fotografi e operatori. Il Napoli ha dovuto conformarsi alle regole imposte dalla direzione (non più di 400 accrediti), ma la conferenza stampa sarà trasmessa comunque in diretta ovunque. Ogni emittente, infatti, potrà agganciarsi al segnale e mandare in onda le immagini. Il Conte day verrà trasmesso live anche sul canale YouTube del Napoli. C'è grande attesa per le sue parole, per le prime dichiarazioni da nuovo allenatore del Napoli dopo quelle rilasciate sui social e alcune battute ai cronisti che lo hanno scortato nei giorni della firma a Roma. SLOGAN. Un paio di giorni dopo l'annuncio ufficiale del 5 giugno, Conte aveva rilasciato alcune parole ai canali ufficiali del Napoli. Lo slogan scelto era stato: "Amma faticà". Una sorta di indizio per il futuro. Il tecnico si era lasciato andare ai ricordi: "Se mi dicono Napoli mi vengono in mente tante cose. È una delle città più belle al mondo, il popolo napoletano ha tanta passione. Sarà una grande esperienza calcistica e di vita, non vedo l'ora di viverla". Aveva parlato del ricordo di Maradona affrontato con il Lecce e dello stadio che sarà presto teatro della sua nuova avventura.

Le tappe di Conte

Dopo il Tottenham, ecco il Napoli. Conte ha scelto di ripartire dalla Serie A. Si è legato al club azzurro con un contratto di tre anni. Firma e foto di rito alla FilmAuro prima di rientrare a Torino. Poi di nuovo Napoli, la full-immersion di due giorni a Castel Volturno per cominciare a organizzare il lavoro, il ritorno a casa, in Salento, e ieri il nuovo rientro a Napoli per la conferenza di oggi. I suoi collaboratori, intanto, in questi giorni hanno visitato le strutture di Dimaro Folgarida e Castel di Sangro dove si terranno i due ritiri estivi. Il primo dall'11 al 21 luglio, il secondo dal 25 luglio all'8-9 agosto. Si rientrerà prima per i trentaduesimi di Coppa Italia. Il primo appuntamento ufficiale della nuova stagione. Firmata Antonio Conte.