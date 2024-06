Maradona, la verità del medico Ugalde sull'antidoping di Usa '94

La rivelazione dell'ex medico dell'Argentina

"Io avevo avvertito chi seguiva Maradona che sarebbe potuto accadere, era prevedibile e purtroppo è successo. In Italia la situazione era sotto controllo, ma negli Stati Uniti no. E quando uno è positivo a l'efedrina è positivo e basta, non ci sono dubbi. La verità è che Diego ha preso il farmaco sbagliato, è risultato positivo e la storia è finita". Ugalde ha anche respinto l'idea del complotto: "Perché mai? Nelle estrazioni non ci sono gettoni caldi o freddi, non c'è nulla di strano, è uscito Maradona. Non ci sono teorie del complotto che tengano. Per Diego avevano scelto lo stimolante sbagliato che conteneva efedrina".