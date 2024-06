Conte si emoziona alla presentazione: cosa è successo con moglie e figlia

L'eleganza della semplicità. Ma anche le emozioni di un uomo, ancor prima che un allenatore, bravissimo a reggere la scena a Palazzo Reale ma altrettanto bravo a non nascondere le emozioni. Antonio Conte , mediaticamente, è stato perfetto oggi a Napoli: ha misurato toni e frasi, ma nei concetti è stato nettissimo . Aurelio De Laurentiis, accanto a lui, gongolava, rideva e applaudiva, tanto che sembravano trascorsi 10 anni, e non uno, da quando Rudi Garcia ammetteva candidamente di non conoscere così bene il Napoli scudettato . Conte lo conosce eccome e lo ha dimostrato. Ma all'interno di una conferenza impeccabile c'è stato un momento in cui il tecnico si è davvero emozionato.

Conte e l'emozione con moglie e figlia a Napoli

Quando ha parlato della figlia Vittoria, 16 anni, e di come cerchi di insegnare a lei quello che la sua famiglia ha trasmesso a lui. Sacrificio, sudore, senso della fatica. La ragazza, bellissima e discreta, seduta in prima fila accanto alla mamma, Elisabetta, accenna un sorriso. Le due donne di Antonio Conte, in un mondo di apparenze e lustrini, sono l'emblema della semplicità e della raffinatezza. Posano per i fotografi, come normale che sia, sorridono, salutano, stringono mani, annuiscono quando viene chiesto loro se siano felici, ma poi rimangono in prima fila ad osservare il neo allenatore del Napoli. E non certo perché le donne debbano essere spettatrici o restare un passo indietro, ma perché sanno perfettamente quando prendersi la scena e quando no. Si chiama intelligenza. E si chiama capacità di saper comprendere i momenti. Sarà per questo che l'unico momento in cui Conte, nel suo giorno di presentazione napoletana, si emoziona davvero è quando incrocia il loro sguardo.