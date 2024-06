Napoli, Ferlaino punta su Conte: "Spero avrà la stessa verve di Maradona"

Dall'effetto Maradona, all'effetto Conte

"Maradona resta per me e per i napoletani un ricordo molto bello di 40 anni fa. Lo abbiamo vissuto a Napoli e Diego resta uno dei ricordi più belli della mia vita". Il 93enne ex presidente azzurro ricorda così gli anni d'oro della sua gestione, ma non disdegna un'analisi sul presente e, soprattutto, sul nuovo allenatore del Napoli, Antonio Conte: "Mi sono molto meravigliato che il Napoli dello scorso anno che aveva stravinto il campionato ha giocato poi male e si è ritrovato a fine stagione al decimo posto in classifica. Conte? Adesso vedremo dal campo se avrà lo stessa verve di Diego".