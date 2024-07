Il Napoli svela la nuova maglia: rivisitato il logo

Il Napoli ha presentato la nuova maglia, quella Home, per la stagione 2024/25. Cambia il logo che si presenta con una versione più minimal e contemporanea. La maglia sarà in vendita a partire da oggi alle 19:26 online. "L’essenziale si svuota di elementi accessori puntando ad un aspetto più pulito ed elegante in variante monocromatica" scrive il Napoli sul proprio sito ufficiale. Il colore della prima maglia è ovviamente il classico azzurro. La novità assoluta, fa sapere il club, oltre al logo, "è rappresentata dalla Tipografia. Per la prima volta una FONT proprietaria, BE NAPOLI , sintesi perfetta delle caratteristiche intrinseche del Brand e della città che rappresenta".

I dettagli della nuova maglia del Napoli

Nella descrizione della nuova maglia, quella che indosseranno Kvaratskhelia e compagni il prossimo anno, il club ha aggiunto: "Napoli è un melting pot in perenne fermento. Una città dalle mille sfaccettature dove i contrasti si fondono, dando vita ad un eclettismo senza eguali. Abbiamo voluto attingere a questa eredità per creare una font unica e dinamica ispirata alla ricchezza culturale partenopea. Una città, una squadra e una tipografia uniti da un unico intreccio. Un legame tradotto in lettere con fughe e diagonali come le visioni della città, caratteri tanto spessi e compatti quanto una squadra unita e determinata, angoli acuti e dinamici simbolo di grinta e velocità. La genetica di un popolo che vive di passione, storia e capitoli ancora da scrivere".

Il commento dei tifosi: "Maglia stupenda, fantastica"

Tifosi entusiasti per la nuova maglia. Commenti positivi sui social: "Favolosa, mi ha emozionato, è una maglia spettacolare" scrive qualcuno. Ci sono centinaia di messaggi: "Napoli viene usato come aggettivo, in pieno stile De Crescenzo... Molto molto bene" e ancora: "Sempre più bella! Era difficile superare quella dell'anno scorso (al netto dello Scudetto)". Qualcuno aggiunge: "Bravissimi! Bellissima maglia e video che gasa! Speriamo che anche i giocatori entrino presto nel mondo giusto". Infine: "Complimenti, bellissimo video e maglia stupenda. Quest'anno si è partiti in maniera perfetta".