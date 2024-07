Napoli, via alla campagna abbonamenti: Conte guida i tifosi azzurri

Durante il corso della stagione gli abbonati della stagione 24/25 potranno usufruire di alcuni benefit, tra i quali: cambio utilizzatore per tutte le gare. Il cambio utilizzatore dovrà avvenire entro 24 ore dall’inizio dell’evento. L’utilizzatore designato dovrà essere titolare di fidelity card e possedere i requisiti per accedere alla tariffa di acquisto dell’abbonamento ceduto; prelazione e sconto del 10% sull’acquisto di 1 biglietto per il proprio posto per le gare di Coppa Italia, disputate al Maradona, successive ai 32esimi di finale; possibilità per gli abbonati di accedere ad una fase di prevendita per l’acquisto di 1 biglietto extra, nei settori e posti disponibili (fino ad esaurimento posti), per le partite casalinghe di Serie A vs Inter, Juventus, Lazio, Milan, Roma. L’utilizzatore del biglietto extra, acquistato in una fase di prelazione dedicata, dovrà in ogni caso essere in possesso della Fidelity Card.

Campagna abbonamenti Napoli, le fasi di vendita

La campagna abbonamenti sarà struttura in tre fasi di vendita. Nelle prime 2 fasi gli abbonati della stagione 23/24 potranno confermare o cambiare il proprio posto. Le agevolazioni per gli abbonati della stagione 23/24 termineranno alle ore 23:59 del 25 luglio 2024. In fase di Vendita Libera (Fase 3) non sarà più possibile confermare il proprio posto né accedere alle tariffe scontate “Ridotto Abbonato 23/24”.

Di seguito il dettaglio delle fasi di vendita:

FASE 1 – Prelazione Abbonati 23/24 – Conferma Posto - Inizio: 10 luglio ore 12; Fine: 22 luglio ore 23:59.

FASE 2 – Prelazione Abbonati 23/24 – Cambio Posto/Settore - Inizio 23 luglio ore 12; Fine: 25 luglio ore 23:59.

FASE 3 – Vendita Libera - Inizio: 29 luglio ore 12; Fine: 09 agosto ore 23:59.

La campagna abbonamenti terminerà il 9 agosto 2024 alle ore 23:59 o al raggiungimento dotazione massima messa a disposizione dal Club, pari a 25.000 abbonamenti.