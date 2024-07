Napoli, ufficializzate le cinque amichevoli estive: avversarie e date

Si avvicina la nuova stagione per il Napoli. Martedì mattina a Castel Volturno è previsto il raduno per test fisici e atletici, giovedì la partenza per il ritiro di Dimaro Folgarida (fino al 21 luglio). Il club azzurro ha appena ufficializzato data e orario delle cinque amichevoli estive previste per i due ritiri. Due in Val di Sole e tre in Abruzzo. I nuovi acquisti Rafa Marin e Spinazzola, intanto, oggi hanno svolto le visite mediche a Villa Stuart.