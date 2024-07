Il Napoli è arrivato a Dimaro, tutti pazzi per Conte. E i tifosi acclamano Osimhen

DIMARO - Il Napoli di Conte s'è arrampicato a Dimaro, in Val di Sole, 766 metri d'altezza tra le Dolomiti, alle 13.22. Dopo un viaggio cominciato a Capodichino poco prima delle 10 e proseguito dall'aeroporto di Verona intorno alle 11.30. A bordo dell'aereo della squadra, atterrato alle 11.05, c'era un solo comandante: Antonio Conte. Il più acclamato dai tifosi schierati in attesa all'esterno dello Sport Hotel Rosatti, quartier generale del gruppo per il tredicesimo ritiro: pochi, per la verità, di certo meno di un centinaio, a fronte di un servizio di polizia piuttosto ingente. Nei prossimi giorni gli hotel si riempiranno, ma i pochi presenti hanno comunque accolto il nuovo allenatore tra gli applausi e le richieste di tornare grandi: "Forza mister, vinciamo ancora". Conte ha salutato, ha sorriso e poi è sfilato in hotel insieme con Lele Oriali, uomo di riferimento del suo staff, e il vice Cristian Stellini.